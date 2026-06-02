5人組グループ・ACEesの深田竜生が単独初主演、同グループの浮所飛貴が共演する、7月11日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（毎週土曜後11：00）の共演者キャスト第1弾が解禁された。これに伴い、コメントも公開された。【写真】白シャツがさわやか…主題歌を担当するACEes今作の主人公は、大学受験を控えた高校３年生・武宮夏輝（深田）。E判定だらけの模試結果を家族に見つかってし