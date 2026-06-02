ソン・フンミン（13番）を中心に上位進出を狙っている韓国代表。彼らには国内からも相当な援護が送られている(C)Getty Imagesワールドカップ（W杯）で勝つために、選手たちをやる気にさせる方法は各国さまざま。首脳陣たちはグラウンド内外で発奮材料を生み、パフォーマンス向上へと結びつける。【動画】劇的な芸術弾 韓国を救ったソン・フンミンのFKシーンをチェックベスト8以上を目標に掲げている韓国では、代表選手たちに対