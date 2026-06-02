フリーアナウンサーの森香澄（30）が1日、都内で下着ブランド「ピーチ・ジョン」の新商品発表会に出席した。「人魚のブラ」の商品名にちなみ、人魚を意識した青のロングドレスをまとい貝殻の中から登場。「プリンセスになったかのような、子供の時に夢見ていた世界に入れた」と喜んだ。16日に31歳の誕生日を控え、祝福される場面も。「まだメルマガからしかお祝いされてなかったので、今年初めてお祝いされました」とはにか