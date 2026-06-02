アメリカのAI企業アンソロピックがIPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。アンソロピックは1日、ホームページでアメリカ証券取引委員会にIPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。時期については「市場状況やその他の要因によって決定される」としていますが、アメリカメディアによりますと、早ければ秋にも上場が可能になるとしています。財務情報などの詳細はまだ非公表ですが、アンソロピックが先月28日に発表した企