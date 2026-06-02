阪神・森下は5月30日のロッテ戦で、今季両リーグ単独トップとなる8度目の決勝打をマーク。これでデビューからの通算勝利打点を48とし、節目の50勝利打点にあと2と迫っている。2リーグ制以降、阪神生え抜き選手の50勝利打点到達スピード1位は田淵幸一の466試合。現時点で418試合の森下はあと47試合で勝利打点2を積み上げれば最速となる。69年に球団新人のシーズン記録となる勝利打点13をマークした田淵は、そこから7→14→13と4