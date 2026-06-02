第７５回全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）が８日に開幕する。世代の頂点をかけて、２７大学が熱戦を展開。今回の「アマ野球のせかい」では、全国のリーグを勝ち上がったチームの注目選手を担当記者が紹介する。◇◇大商大の星野世那投手（４年・近江）は復活の春を過ごした。昨年春に左肘を痛め、秋も１登板に終わった。チームも８連覇を逃し「昨年は悔しい思いをした」と左腕。ただ、その経験があったからこ