阪神は、2日から甲子園で西武、楽天6連戦に挑む。昨季、ビジターで全敗した因縁の2カード。虎党の苦い記憶を、黄金ルーキーが払拭する。三塁でスタメンが続くドラフト1位・立石正広内野手（22）が、西武先発・平良攻略へ「貢献したい」と意欲。5月31日ロッテ戦でマルチ安打を放つなど復調気配が漂う若虎は、タティス（パドレス）を筆頭に大リーガーも愛用し、日本球界では珍しい「ブルースボルト」の打撃用手袋の使用理由や効果