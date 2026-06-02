阪神が敵地全敗の借りは聖地全勝でやり返す。2日から始まる西武、楽天との甲子園6連戦。中野は、昨季の“悪夢”を回想しつつ、虎視眈々（たんたん）とリベンジに燃えている。「やられた分、やり返すという思いで、もちろんホームで大歓声の前でできるので。それを（地の利）しっかりと生かしながらチームとして一つでも勝てるように。隙のないようにやっていきたい」首位を独走していた昨季と違い、首位・ヤクルトと1ゲーム