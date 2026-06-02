第７５回全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）が８日に開幕する。世代の頂点をかけて、２７大学が熱戦を展開。今回の「アマ野球のせかい」では、全国のリーグを勝ち上がったチームの注目選手を担当記者が紹介する。◇◇慶大は勝負強い主将・今津慶介内野手（４年・旭川東）がチームをけん引する。今春リーグ戦は打率・３２７と安定感を見せた中、着目すべきは打点だ。今春は２本塁打ながら１５打点とリーグ最多。