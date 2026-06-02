１日のプロ野球の理事会、実行委員会では、指定薬物を使用したとして有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎元選手についての話はなかったという。羽月氏は５月２８日にＳＮＳで「カープ選手６人が同じ人物から購入していた」などと発言していた。中村事務局長は薬物への取り組みについて「啓発活動は継続してやっている」と説明。巨人の阿部慎之助前監督の辞任騒動についても話題には上がらなかったという。