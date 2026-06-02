名古屋場所で綱獲りに挑む大関・霧島は、東京都墨田区の音羽山部屋で稽古を再開した。てっぽう、腕立てなどで体を動かし「みんなで一生懸命やっていきたい」と充実の汗を拭った。夏場所後には知人の紹介で、来日したサッカーの元フランス代表FWカリム・ベンゼマ（アルヒラル）と対面。一緒に写真撮影もしたといい「（ベンゼマは）相撲が凄く気になっている。ありがたい。どんどん相撲が盛り上がってほしい」と感激した様子だっ