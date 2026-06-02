阪神・西勇が4勝目をかけ、2日の西武戦（甲子園）で先発する。この日は投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで最終調整を行った。台風6号の接近により、天候も心配される中、「そればっかりはどうしようもない。準備するだけ」と冷静に言い聞かせた。開幕から3戦3勝で臨んだ前回5月26日の日本ハム戦は6回5安打1失点の粘投も今季初黒星。過去60人が達成した通算1500奪三振まであと3に迫り、阪神在籍中の達成となれば、72