第７５回全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）が８日に開幕する。世代の頂点をかけて、２７大学が熱戦を展開。今回の「アマ野球のせかい」では、全国のリーグを勝ち上がったチームの注目選手を担当記者が紹介する。◇◇快進撃が止まらない。東都大学野球の国学院大は今春リーグ戦では“今秋ドラフト候補”と称される選手がいない中、「新・国学院」のチームスローガンの下で数々の記録を積み上げた。まず圧倒的