大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が1日、東京都中央区の同部屋で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）へ向け、稽古を再開した。「1週間休んでいると体を動かしたくなってくる」。夏場所後は体調を崩すこともあったが約1時間、四股やてっぽう、すり足などでたっぷりと汗を流した。前日に長男の浬（かいり）さんが、わんぱく相撲江東区大会の小学1年の部で初優勝。予選が行われた午前