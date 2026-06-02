巨人の橋上秀樹監督代行（６０）が１日、長嶋茂雄さんへ白星を届ける決意を語った。一周忌にあたるオリックス戦（東京ド）は「ＦＯＲ３ＶＥＲ６・３〜長嶋茂雄〜」として開催されるが、「勝ちにこだわっていく。内容というより、勝って手向けになれば」と何よりも勝利だけを見据えた。左袖に「ＦＯＲ３ＶＥＲ」のロゴワッペンが付いた特別なユニホームを着用して臨む一戦だ。橋上監督代行も現役時代から引退後、指導者になっ