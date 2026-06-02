阪神・木下が、2度目の先発でプロ初勝利を目指す。「自分のピッチングができるように。もちろん緊張すると思うんですけど、徐々に慣れていけたら」プロ初先発だった5月28日の日本ハム戦（甲子園）は悔いが残った。初回から160キロに迫る直球に加え、ツーシーム、スライダーを駆使して初回から2イニングを無失点に封じたものの、3回先頭に四球を与えてからリズムが狂った。以降は2本の適時打含む計4安打を浴び、4回5安打3失点