「東京六大学野球、慶大３−０早大」（１日、神宮球場）最終週の３回戦１試合が行われ、慶大が早大を３−０で下し、２０２３年秋以来５季ぶり４１度目の優勝を果たした。全カードで勝ち点を挙げる完全優勝。今秋ドラフト候補である先発の慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）がリーグ最多の７勝目を挙げ、防御率１・２８で最優秀防御率と最多勝を獲得。ベストナインにも選出され、涙の３連投で勝利の立役者となった。感情むき