蒸し暑さもレオ打線も吹っ飛ばす！3日の西武戦（甲子園）に先発予定の阪神・大竹は投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。台風6号接近にともない、近畿地方は2日から3日にかけて影響を受けそうな状況だが、左腕はどこまでも冷静だった。「（相手が）首位とか首位じゃないとか考えてもしようがないので、バッターの特徴とかを把握した上で抑えるイメージも持って試合に入りたい。普通にやるだけです」相手にも