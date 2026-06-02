ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３２）が交流戦期間中に今季初登板する可能性が浮上していることが１日、分かった。藤浪は今季、開幕ローテ入りを目指したもののかなわず２軍スタート。４月中旬に右手中指を痛めて１カ月ほど実戦から遠ざかったが、その後は安定した成績を残している。５月にはファーム・リーグ３試合で先発し、計１４回を５失点。直近では５月２２日の中日戦で５回１失点、２四球、同３０日のオイシックス戦で５回