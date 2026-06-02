阪神・佐藤輝が2日から本拠地の甲子園で始まる西武、楽天との6連戦へ向け「しっかり1日、1日というところじゃないですかね」と平常心で構えた。5月31日のロッテ戦では4回先頭の2打席目に右前打を放ち、自己最長にあと1に迫る連続試合安打を13へ伸ばした。シーズン開幕から好調を維持する虎の大砲。昨季、チームが6連敗を喫した交流戦の同カードの借りをバットで返す。