乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反罪に問われた男性デュオ「DefTech」のMicroこと西宮佑騎被告（45）の初公判が1日、東京地裁で開かれた。検察側は拘禁刑2年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。判決は11日。室橋秀紀裁判官から職業を聞かれ「音楽家。歌手です」と回答。起訴内容を認めた。デビュー20周年記念イヤーを迎えた昨年、4月から毎週末ライブを行う多忙な日々だ