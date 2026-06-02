右ハムストリングの肉離れで戦列を離れているＤｅＮＡ・牧秀悟が、今週中にも１軍に復帰する可能性が１日、浮上した。２軍戦で５月２７日の楽天戦から実戦復帰し、３試合に出場。守備にも就き、１軍合流へ向け準備を整えている。２日からは本拠地６連戦が控えており、相川監督は「順調にいけば、（今週中の）どこかで」と、慎重に判断しながらゴーサインの時期を見極めていく方針だ。