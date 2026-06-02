落語家の春風亭昇羊（35）が記したエッセー「ひつじ酒」（つむぎ書房）が話題を呼んでいる。先月21日に来春の真打ち昇進が発表され、同日に本書が出版された。スポニチ本紙の取材に「書く仕事がさらに増えてくれれば」と今後に期待した。ドイツなど3カ国を巡った欧州公演の体験を語った前作「ひつじ旅落語家欧州紀行」は自費出版ながら、ヒットを飛ばし重版。今作は横浜・野毛で飲み歩き、感じたことをつづった。自費出版で