◇サッカーW杯壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）【ズバッと採点CHECK馬場康平】日本代表が紡いだ歴史を投影するかのような“ドレスチェンジ”だった。アイスランド戦の森保監督は後半28分から3月の英国遠征でスコットランド相手に使った、新布陣3―1―4―2へとシステムを変更した。小川は、試合終盤に得点を奪うための「ファイアフォーメーション」だと言う。前線に人数を割き、サイドにクロッサ