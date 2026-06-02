オリックスの九里がチーム単独トップの6勝目をかけ、2日の巨人戦（東京ドーム）に先発する。「足が速い選手がいれば、経験豊富な選手もいる。一つ一つのアウトをしっかり積み上げていけるように」。大阪・舞洲の球団施設で最終調整を終えた右腕は、「楽しみでもありますけど、いい打者なのでしっかり抑えられるように」と、広島時代の同僚でもある丸との対決にも意気込んでいた。