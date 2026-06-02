広島の床田が本拠地で調整し、連敗ストッパーに名乗りを上げた。2日の日本ハム戦（マツダ）に先発。前回5月26日のロッテ戦からチームは6連敗を喫しており「僕が投げた日から一回も勝っていないので、何とか止めたい」と意気込んだ。もっとも自身は調子を上げており、目下13イニング連続無失点を継続中。日本ハム打線には昨年6月14日に敵地で3発を被弾し、敗戦投手になっているだけに「やり返したい。相手（先発）は好投手（