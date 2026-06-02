花角さんが3回目の当選を決めた今回の新潟県知事選では、新人の土田竜吾さんが柏崎刈羽原発の再稼働に関して争点化を図りました。再稼働までには様々な動きがありましたが、選挙にはどのような影響を与えたのでしょうか。 4月、営業運転を再開した柏崎刈羽原発6号機。 現職の花角さんは「様々な方法で県民の声を聞き、結論を導いた」とその成果を強調しますが、土田さんはその判断に至るプロセスに問題があったと追及。 【土田