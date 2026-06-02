広島・小園海斗内野手（25）が、得意の6月戦線で名誉挽回を期した。チーム成績を左右する主力の1人でありながら、今季はここまで打率・219の大不振。ただ、昨季は6月に同・352と打ちまくり、首位打者と最高出塁率の2冠につなげた。交流戦6連敗中のチームは、2日から本拠地で日本ハム、オリックスと6連戦。反転攻勢に転じるには、背番号5の復調が欠かせない。復調のきっかけになり得ると信じたい。敵地で屈辱にまみれた、5月31