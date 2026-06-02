俳優・内田有紀（５０）と、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人（３１）が、フジテレビ系木曜劇場「ラストノート」（７月９日スタート。後１０・００）でＷ主演を務めることが１日、分かった。１９歳差の男女による年の差ラブストーリーで「昼顔〜平日午後３時の恋人たち〜」など背徳の愛憎劇を手がけてきた三竿玲子プロデューサーと、リアルすぎる夫婦問題を描いた「夫よ、死んでくれないか」で知られる的場友見氏が脚本でタッグを組ん