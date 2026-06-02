広島・斉藤優がマツダスタジアムで1軍投手練習に合流し、キャッチボールなどで調整した。4日の日本ハム戦（同）で今季初先発が予定され、「今は真っすぐや変化球でカウントが取れ、決め球にも使えている」と手応えをにじませた。22年のドラフト1位右腕。制球に課題があったが、今季はファーム・リーグ5試合で2勝0敗、防御率0.61と安定。「去年までは考えても仕方ないことを考えていた。今年は先を見ず、いい意味で吹っ切れた」