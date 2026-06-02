【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は1日、親イラン民兵組織ヒズボラが攻撃をやめなければレバノンの首都ベイルートを攻撃する方針は変わらないと表明した。イスラエル軍が駐留する南部では「軍事作戦を続行する」とした。