オリックス・山下が、右肘内側側副じん帯再建術からの再起へ決意を口にした。球団が5月15日に米国で手術を受けたと発表。帰国翌日の同26日から大阪・舞洲でリハビリを開始している。「（手術を）やらないと、元のパフォーマンスを出せないなと思ったので。自分の野球のスタイルじゃないなと」先発した3月11日のオープン戦・ロッテ戦後に右肘の炎症を発症。思うように状態が戻らないもどかしさ、シーズンを棒に振る覚悟、さま