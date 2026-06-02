バスケットボールのりそなＢリーグ２部（Ｂ２）で９年ぶりの優勝を果たした神戸が１日、兵庫県庁で斎藤元彦知事を表敬訪問した。知事からねぎらいの言葉をかけられ、川辺泰三ヘッドコーチは「地域に支えられて結果を出すことができた」と笑顔。秋からは新１部のＢリーグ・プレミアに参戦。「どう試合で成長していくのかチャレンジになる」と意気込んだ。