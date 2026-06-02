秦野で凱旋し、ファンを沸かせた＝５月２９日、クアーズテック秦野カルチャーホール（事務所提供）ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ（ルナシー）」が５月２９、３０の両日、クアーズテック秦野カルチャーホール（神奈川県秦野市平沢）で初の凱旋（がいせん）ライブを行った。メンバー５人が県内出身でボーカルのＲＹＵＩＣＨＩさん（大和市）以外の４人が秦野市出身。バンドの「故郷」で、今年２月に亡くなったドラムの真矢さんの