イラン紛争の終結とホルムズ海峡の再開通により、ユーロドルは回復の可能性があるが、上昇幅は限定的となる見通しだとアナリストが指摘している。「１０月のＦＲＢが利下げを実施すれば、ユーロドルは下半期に上昇トレンドとなるはずだが、その可能性も低く、この期間にユーロドルが大幅な上昇の勢いを得るとは予想していない」と述べている。 市場はすでにこの期間のＥＣＢによる２回の利上げを十分に織