【経済指標】 【米国】 ＊米製造業PMI（5月・確報）22:45 結果55.1 予想55.3速報55.3 ＊ISM製造業景気指数（5月）23:00 結果54.0 予想53.0前回52.7 ＊建設支出（4月）23:00 結果0.4% 予想0.4%前回0.2%（0.6%から修正）（前月比) 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 ・ヒズボラは攻撃の全面停止に同意。 ・ヒズボラとイスラエルは相互非攻撃で合意。 ・イランとの協議は率直