◆テニス▽全仏オープン第９日（１日、フランス・パリ）女子シングルス４回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、自身初の大会ベスト８を逃した。世界女王のアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ出身）に５−７、３−６のストレートで敗退。全仏の日本女子として、１９９５年伊達公子以来３１年ぶり史上３人目のベスト８進出の快挙はならなかった。スコア上は接戦だが、内容は、パワー