巨人は２日から対戦するオリックスには２４年から６連敗中。交流戦で同一チームの連敗は０５〜０７年にロッテに９連敗したのが最多で、オリックスに２日に敗れて７連敗となると７連敗以上は２度目となる。初戦の先発は“オリックス・キラー”の則本。オリックス戦は６７登板２８勝１６敗。これまで対戦した１１球団で最も勝ち星が多い。過去に１３、１７、１８、２１年の４度、年間４勝を挙げており、パ・リーグの対５球団の中で