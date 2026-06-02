阪神は１日、甲子園で投手指名練習を行った。３日・西武戦の先発が見込まれる大竹耕太郎投手（３０）はキャッチボールなどで調整。悪天候も暑さも吹き飛ばす投球で、西武打線に立ち向かうことを誓った。国民的アイドルグループは活動に幕を下ろしたが、大竹には正真正銘の“嵐”がつきまといそうだ。日本列島に接近中の台風６号。今後の進路によっては、左腕の登板日も悪天候が予想されるが「風が強いとか考えてもしょうがない