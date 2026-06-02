6月２日（火）の「相席食堂」は、芸能界で活躍する双子たちが相席旅に出る「仲良し双子相席」をお届けする。 ©ABCテレビ “特撮の神様”こと円谷英二監督の故郷、福島県須賀川市にやって来たのは双子芸人のザ・たっち。兄のたくやと弟のかずやは今も見分けがつかないほどそっくりだ。オープニングから王道の双子ネタを繰り出し、気持ちいいほど声も揃い、双子らしさ全開！ 街を散策しながら「双子に会いたい」と