昨年の借りは甲子園で返す。阪神・坂本誠志郎捕手（３２）と中野拓夢内野手（２９）が１日、パ・リーグ２球団へのリベンジを誓った。２日からは西武、楽天と本拠地で６連戦。両チームに１勝もできなかった昨季の交流戦を踏まえ、雪辱を果たす。キャプテン・坂本は「去年は去年、今年は今年で。あまり気にしていない」と、泰然と構えた。５月３１日のロッテ戦は惜敗も、２点を追う九回は２死満塁の好機をつくって攻め続けた。「