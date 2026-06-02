第７５回全日本大学野球選手権大会（神宮、東京ド）が８日に開幕する。世代の頂点をかけて、２７大学が熱戦を展開。今回の「アマ野球のせかい」では、全国のリーグを勝ち上がったチームの注目選手を担当記者が紹介する。◇◇関大・百合沢飛投手（３年・開星）は早くも来秋のドラフト候補として注目されている。１９０センチの長身から最速１５２キロの直球を投げ込む左腕。今春は、今秋ドラフト候補のエース・米沢友翔