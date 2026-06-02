内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務めるドラマ『ラストノート』が、7月9日よりフジテレビ系木曜劇場枠で放送されることが決定した。 参考：内田有紀に聞く、デビュー時から変わらない“美の秘訣”「今できることを考えた方がいい」 本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を、完全オリジナル脚