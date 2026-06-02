◇東京六大学野球最終週最終日慶大3―0早大（2026年6月1日神宮）早慶戦の3回戦が行われ慶大が3―0で早大を下し、23年秋以来5季ぶり41度目の優勝を、全5校から勝ち点を奪う「完全優勝」で果たした。3連投の最速151キロ左腕・渡辺和大投手（4年）が、8回5安打無失点、11奪三振と圧巻の投球を見せた。慶大は、全日本大学野球選手権（8日開幕、神宮ほか）の出場権を獲得。出場する全27校が出そろった。午前7時、渡辺和は寮の