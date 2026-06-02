競技規則を定める国際サッカー評議会は31日、W杯北中米大会でCK、FKが蹴られる前に攻撃側に明らかな反則があった場合、ビデオ・アシスタント・レフェリーの介入を認めることを決めた。得点やPKなどに直接影響するプレーが対象。CKやFKでボールが蹴られる前に、ゴール前の競り合いで攻撃側の選手が意図的に相手の動きを妨げるケースが目立ち、問題視されていた。今大会では既に、2度目の警告での誤った退場処分など、複数の介入