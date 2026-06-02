サッカーW杯北中米大会に臨むメキシコ代表が元日本代表指揮官のアギーレ監督の下で31日に発表され、40歳のGKオチョア（AEL）が入った。アルゼンチンのFWメッシ、ポルトガルのFWC・ロナウドに並ぶ史上最多6大会連続の選出。かねて今大会での引退を示唆しており、キャリアの集大成となりそうだ。また守護神とは23歳差で、W杯での同国最年少出場が懸かる17歳のMFモラ（ティフアナ）も選出された。