◇東京六大学野球最終週最終日早大0―3慶大（2026年6月1日神宮）早大は4勝8敗1分けの勝ち点1で、22年春以来8季ぶりの5位。小宮山悟監督は「選手それぞれが今までやってきたことは駄目なんだという自覚を持てるかどうか」と再起を誓う秋を見据えた。2年生外野手の徳丸が打率・388で首位打者を獲得。大阪桐蔭で同学年のチームメートだった法大の外野手・境とのタイトル争いを制し「もっとチームの勝利につながるように打