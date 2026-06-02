全国の空に朱鷺（とき）色の翼を取り戻そうとする試みが新たな段階を迎えた。人と野生生物の共生はどうあるべきか、考えるきっかけにしたい。野生への復帰に向けて特別天然記念物のトキ８羽が、本州では初めて能登半島の石川県羽咋市に放たれた。自然環境下での安定的な繁殖を目指し、今後は隣接する中能登町や島根県出雲市でも放鳥が予定されている。トキは明治初期まで全国各地で見られたが、羽毛を目的に乱獲されたり、農