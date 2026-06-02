「海洋強国」を掲げる中国は圧倒的な海軍力を備え、南シナ海や台湾周辺だけでなく、西太平洋でも軍事訓練を常態化させている。放置すれば、日本の領土、領海や海洋権益を奪われる恐れもある。自衛隊は硫黄島を拠点に西太平洋の警戒監視体制を強化し、守りを固めねばならない。防衛省によると、中国海軍の空母「遼寧」は５月下旬、最新鋭のミサイル駆逐艦などとともに沖ノ鳥島の南西海域で軍事訓練を行った。空母艦載機の発着