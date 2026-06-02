女子FA杯決勝が31日にロンドンのウェンブリー競技場で行われ、途中出場のMF藤野あおばが後半21分にチーム3点目を挙げたマンチェスターCがブライトンに4―0で勝利し、6季ぶり4度目の優勝を果たした。リーグ戦と合わせた国内2冠を達成。GK山下杏也加とともにフル出場したMF長谷川唯は「差をつけて勝てたのは良かった」とうなずいた。ブライトンでは南萌華がフル出場し、清家貴子が後半26分までプレーした。